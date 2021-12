Ligue 1: Bamba Dieng marque un superbe but et met fin à sa longue période diète

Après une longue période de disette qui commençait à faire jaser du côté de la Cannebière, Ahmadou Bamba Dieng a inscrit son 4e but en Ligue 1 ce dimanche. Et quel but ! Sur un centre de Luis Henrique, l’ancien pensionnaire des Diambars de Saly marque d’une magnifique retournée acrobatique. Il fête ainsi d’une belle manière la signature de son nouveau contrat avec l’Olympique de Marseille. Regardez !