Ligue 1 : Le Jaraaf démarre fort, Teungueth FC et Dakar SC s’imposent, Casa Sports et SONACOS se neutralisent

Le Jaraaf de Dakar, représentant du Sénégal en Coupe CAF, a débuté sa saison de Ligue 1 en beauté avec une victoire 2-1 contre Génération Foot, ce dimanche 20 octobre 2024 au stade municipal de Ngor.



Le promu Ajel de Rufisque a également bien démarré en s'imposant 1-0 face au champion de Ligue 2, Wally Daan. À Guédiawaye, le GFC et l’US Ouakam ont partagé les points (1-1), tandis que le Casa Sports et SONACOS se sont neutralisés avec un 0-0. Jamono Fatick et la Linguère de Saint Louis ont également terminé sur un nul (1-1).



Le samedi, le champion en titre, Teungueth FC a battu ASC HLM Dakar (2-1) grâce à des buts inscrits en début et fin de rencontre.



Les Rufisquois empochent leurs trois premiers points pour le compte de la première journée et repartent ainsi sur les mêmes bases que la saison dernière.



Au stade de Yoff, Dakar Sacré Cœur s’est imposé sur le score de 4-1 face à l’AS Pikine, infligeant déjà à l’équipe de la banlieue sa première défaite.



En déplacement face à l’US Gorée, le promu Oslo FA n’a pas réussi ses débuts dans l’élite du football sénégalais. L’équipe académicienne a été battue 3-1 par le club insulaire.