Ligue 1 : Monaco s’impose à Lyon, Lamine Camara inscrit son premier but avant d’être expulsé

L'AS Monaco a enregistré une deuxième victoire en Ligue 1 en battant l'Olympique Lyonnais 2-0 au Groupama Stadium. Les internationaux sénégalais Ismail Jakobs et Lamine Camara ont été titularisés, face à leur compatriote Moussa Niakhaté.



Le Marocain Ben Seghir a ouvert le score en seconde période, avant que Lamine Camara n'inscrive le deuxième but après une passe décisive de Ouattara, marquant ainsi son premier but en championnat sous les couleurs monégasques.



Cependant, Camara a été expulsé en fin de match suite à un second carton jaune pour un tacle en retard sur Baldé. En conséquence, il manquera la prochaine rencontre de Monaco contre le RC Lens, prévue le 1er septembre 2024, à 13h00 GMT.