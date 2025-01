Ligue 1 : l’US Gorée s’envole, le Casa Sports enregistre son premier succès à domicile

L'US Gorée a conforté son statut de leader en s'imposant (0-1) face à Dakar Sacré-Cœur, ce samedi 4 janvier, lors de la 10ᵉ journée de Ligue 1 sénégalaise. Par ailleurs, le Casa Sports a enregistré sa première victoire à domicile cette saison, portant à deux son total de succès.



Le club insulaire, leader incontesté avec 23 points, a décroché sa 7ᵉ victoire en dominant Dakar Sacré-Cœur (4ᵉ, 15 pts). Pendant ce temps, son dauphin Wally Daan (2ᵉ, 17 pts) a été tenu en échec (0-0) par l'US Ouakam (13ᵉ, 10 pts), qui cherche à remonter la pente.



De son côté, le Casa Sports (14ᵉ, 10 pts) s'est relancé après une défaite lors de la 9ᵉ journée en battant l'AS Pikine (11ᵉ, 11 pts) grâce à un but décisif d'Aliou Diémé. Cette victoire met fin à une série de contre-performances pour le club de Ziguinchor.



La Linguère (15ᵉ, 8 pts) n'a pas confirmé sa dynamique positive et a été surprise à domicile par Génération Foot (12ᵉ, 10 pts), qui l'a emporté (1-2).



Le Guédiawaye FC, pour sa part, s'est donné de l'air en dominant Jamono Fatick (16e, 4 pts) sur le score de 2-0. Oslo FA a également brillant avec une victoire prolifique (3-2) contre la Sonacos.



Enfin, le match entre Teungueth FC (6ᵉ, 13 pts) et le Jaraaf (3ᵉ, 16 pts) a été reporté, laissant encore du suspense pour les prochaines journées.