Ligue 1 sénégalaise : Programme de la 20ème journée

Tous les matchs de la 20ème journée vont se jouer ce dimanche. Au stade Léopold Sedar Senghor à 16h, US Ouakam y défiera le troisième du championnat, Sonacos et 18h AS Douanes y fera face au club de la Medina, Jaraaf. A Mbour, les supporteurs auront droit à un derby mbourois entre Mbour PC et Stade de Mbour. Les Diambars sont exemptés pour cette journée

A noter que le leader Génération Foot joue ce samedi les 16e de finale de la Coupe Caf contre le RS Berkane à Dakar.



Voici le programme de la 20ème journée

Stade Léopold Sedar Senghor

16h 00 : USO (-) Sonacos

18h 00 : AS Douanes (-) Jaraaf

Stade Amadou Barry de Guédiawaye

16h 00 Teungueth FC (-) Linguère

Stade Aline Sitoé Diatta

17h 00 : Casa Sports (-) Ndiambour

Stade Caroline Faye

17h 00 : Mbour PC (-) Stade de Mbour

Stade Alassane Djigo de Pikine

18h 00 : Dakar Sacré Cœur (-) Niary Tally

Exempté : Diambars