Ligue 2: bilan de la saison après la 26e et dernière journée

La Ligue 2 sénégalaise a livré son verdict cette semaine à la suite de la 26e et dernière journée clôturée ce vendredi. L’AS Pikine est championne de la Ligue 2. Elle accède ainsi en Ligue 1 en compagnie de l'US Gorée.

Par contre, l' Olympique de Ngor, Cayor-Foot et Ndar Guédji eux sont relégués en National 1.

Résultats de la de la 26e et dernière journée

Vendredi 25 mai 2018

Stade Fodé Wade

Cayor-Foot (2-3) EJ Fatick

Stade Massene Sene

Jamano de Fatick (0-2) Etics

Stade Amadou Barry

OL Ngor (3-3) Ndar Guedj

Jeudi 24 mai 2018

Yeggo (1-0) Renaissance

US Gorée (2-1) Pikine

Mercredi 23 mai 2018

Port (1-0) Keur Madior

Africa Promo-Foot (1-0) DUC