Ligue 2 française : Le but de Sidy Sarr contre Valenciennes élu plus beau but de la 20e journée

L'ex milieu de terrain des U20 du Sénégal a arraché la victoire pour son club Châteauroux ce week-end en marquant un splendide but dans les dernières minutes du match contre Valenciennes. Un but qui a été plébiscité but de la 20e journée de Ligue 2 française. Regardez !!!