Ligue 2 : l'AS Kaffrine en tête, Stade de Mbour suit de près, l’Etoile Lusitana en difficulté

La troisième journée de Ligue 2 s'est clôturée ce dimanche 3 novembre avec la nette victoire du promu AS Kaffrine face à Amitié FC (4-0) et celle du Stade de Mbour contre la Renaissance Sportive de Yoff (3-1). Grâce à ces succès, AS Kaffrine et le Stade de Mbour s’installent en tête du classement avec sept points chacun.



Niarry Tally (6e, 5 pts) a encore été tenu en échec par CNEPS Excellence (0-0). L’AS Douanes s’est contenté du nul sur le même score contre l’ASC Saloum.



L’AS Bambey n’y arrive pas à domicile. Quelques jours après sa défaite face à Kaffrine (1-4), l’équipe de Bambey a encore chuté, cette fois-ci face à Essamaye FC (0-1).



Samedi, le Ndiambour de Louga a poursuivi sur sa lancée après sa victoire de la précédente journée, en battant l’Etoile Lusitana 2-0, laissant cette dernière équipe sans aucun point au compteur cette saison.



Dans le duel du haut de tableau, Thiès FC a pris le dessus sur l’ASC Cambérène (7e avec 4 points) en gagnant 2-1. Thiès FC occupe la troisième place de la Ligue 2 avec 7 points.



Diambars a été tenu en échec par le Dakar Université Club avec un match nul (1-1). Ce résultat laisse Diambars à la 13e place avec seulement deux points après trois journées.