Ligue 2 : un trio de promus occupe provisoirement le podium, Étoile Lusitana défie Niary Tally ce lundi

À l’issue de la deuxième journée de Ligue 2, un trio de promus (Kaffrine, Saloum et Cambérène) occupe provisoirement le podium. L’AS Kaffrine, leader avec 4 points et une différence de +3, a partagé les points avec le Stade de Mbour (0-0).



Les rencontres entre AS Douanes et Thiès FC ainsi que Diambars et AS Saloum se sont également soldées par des scores nuls de 0-0, plaçant Saloum en deuxième position (4 points, +2).



Samedi, l'AS Cambérène a réussi une belle performance en battant Essamay FC (0-2) au stade régional de Kolda, s'installant ainsi à la troisième place avec 4 points et une différence de +2.



Le CNEPS Excellence a réalisé une bonne opération en remportant le derby de Thiès contre Amitié FC (1-0), infligeant ainsi une deuxième défaite consécutive à son adversaire.



En match décalé, l’Étoile Lusitana affrontera Niary Tally ce lundi pour compléter cette deuxième journée.