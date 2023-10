Ligue Europa : Rennes s’incline pour la première fois de la saison à Villarreal, Toulouse s’impose contre LASK

Le Stade Rennais avait pour mission de confirmer sa belle victoire acquise face au Maccabi Haïfa (3-0) il y a deux semaines. Sauf que ce déplacement à l’Estadio de la Cerámica était sans doute le plus compliqué de cette phase de groupes, même si Villarreal a été battu lors de son premier match contre le Panathinaïkos (2-0). Entre Nantes et le PSG dimanche prochain, Genesio faisait un peu tourner. Il envoyait au feu les deux frères Doué, en plus de Santamaria, ou encore Yildirim soutenu par Blas. Cette configuration fonctionnait plutôt bien à l’image de ce tir de l’ancien Nantais (12e). Ca ne durait pas. Le rythme retombait, le contexte se tendait, puis les locaux prenaient un certain ascendant. Mandanda s’interposait même une première fois devant Sorloth (19e).

D’une frappe sèche, la seconde tentative fut la bonne pour le Norvégien (1-0, 36e). Les Bretons devaient montrer un autre visage en seconde période après un premier acte décevant. Les avertissements espagnols, puis les changements faisaient du bien aux hommes de Genesio qui, au fil du match, montaient en régime. Seulement, il manquait toujours un petit quelque chose pour revenir, outre la prestation manquée de Désiré Doué. Reina s’interposait devant Blas (68e) puis l’entrant Kalimuendo envoyait sa reprise en tribune mais pensait obtenir un penalty avec cette intervention un rugueuse du portier (78e). La VAR refusait finalement l’offrande, avant de valider la suivante sur cet accrochage sur Blas. La belle d’égalisation revenait à Terrier mais après 275 jours sur le flanc, l’attaquant échouait face à Reina (90e+1). Rennes s’incline 1-0 et passe 2e de ce groupe F, un point derrière le Panathinaïkos, qui a fait 0-0 à Haïfa.

Première succès en Europe depuis 14 ans pour Toulouse

De son côté, le Stade Municipal retrouvait la Coupe d’Europe pour la première fois depuis 14 ans. Après un premier nul encourageant sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise (1-1), le Téfécé recevait l’autre équipe du groupe E qui semble être à sa hauteur (Liverpool est le grand favori), Linz ASK. Le début de rencontre était pourtant compliqué entre erreurs techniques et décisions arbitrales n’allant pas dans le sens des Occitans. Il fallait laisser passer l’orage, se reconcentrer, et finalement prendre l’avantage par Suazo, qui avait bien suivi l’action sur ce ballon égaré dans la surface (1-0, 31e). Cette ouverture du score n’était pas forcément méritée car les Toulousains ne réalisaient pas un grand match. Elle avait au moins le mérite de les mettre sur de bons rails.

La seconde période ressemblait étrangement à la première. Le TFC montrait tout de même un visage un peu plus séduisant mais les occasions se faisaient très rares. Suazo ratait une belle opportunité (54e) mais c’est surtout dans l’autre surface que Ljubicic s’offrait un terrible manqué (59e). Les locaux s’en sortaient très bien sur ce coup. Un avertissement sans frais, d’autant que le temps fort suivant leur revenait. Mais encore une fois, Magri ou encore Begraoui ne parvenaient à doubler la mise et à assurer la victoire. L’important est ailleurs, Toulouse finit bel et bien par s’imposer 1-0 et prend la 2e place de ce groupe où Liverpool domine avec deux points d’avance après son succès du soir sur l’Union Saint-Gilloise.

Dans les autres matchs du soir, la Roma réalise un carton en écrasant le Servette 4-0. Belotti d’un doublé et Lukaku sont notamment les buteurs du soir et offrent la première place du groupe, à égalité avec le Slavia Prague, auteur de l’autre gros score de la soirée. Les Tchèques ont étrillé le Sheriff Tiraspol 6-0 ! Enfin, dans le groupe H, le Bayer Leverkusen a fait le boulot en allant gagner à Molde 2-1. Deux buts marqués tôt par Frimpong et Tella ont montré la voie. Dans l’autre rencontre de cette poule, Karabagh s’impose 1-0 à Häcken 1-0. Le club azerbaïdjanais est 2e derrière le Bayer, mais ex aequo avec le Bayer et ses six points.

Malgré une bonne fin de match, qui a vu le revenant Martin Terrier manqué un penalty, le Stade Rennais s’incline pour la première fois de la saison à Villarreal 1-0. Fortune inverse pour Toulouse qui s’impose 1-0 face aux Autrichiens de LASK.