Ligue Europa : le Séville FC résiste à Manchester United et se qualifie pour la finale

La malédiction du gardien. Six jours après être passé de justesse contre Copenhague à cause de l'immense match de Johnsson (1-0, a.p.), Manchester United est encore tombé sur un os. Il s'appelle Bono et ses parades pour le Séville FC lui ont permis d'éliminer le club anglais (1-2). Le Marocain de 29 ans a vu MU tenter 20 tirs. S'il n'a rien pu faire sur le penalty très bien tiré de Bruno Fernandes (9e), l'ancien gardien de l'Atlético a été imbattable dans le jeu. Vigilant sur les frappes longue distance (38e, 45e), il a réalisé plusieurs parades à bout portant devant Greenwood (46e), Martial (50e, 53e). Quand il a été battu, il a été suppléé par Fernando ou Reguilon, qui ont empêché Bruno Fernandes et Rashford de marquer (50e).



Manchester United a disputé trois demi-finales cette saison (League Cup, Cup et Ligue Europa) pour trois éliminations.

Si Séville va disputer sa sixième finale européenne en quinze éditions de Ligue Europa, c'est aussi parce que le coaching de Lopetegui a été parfait. Il a maintenu sa confiance à Suso, peu décisif depuis son arrivée du Milan, et l'ailier espagnol a égalisé à la 26e, au deuxième poteau à la suite d'un centre de l'énergique Reguilon. Dès la 56e, l'entraîneur des Andalous a décidé de faire rentrer Luuk de Jong. Revanchard mais pas rancunier, le Néerlandais lui a offert la qualification en marquant de près, sur un centre parfait de Jesus Navas. L'Inter Milan ou le Chakhtior Donetsk sera l'adversaire du Séville FC en finale.



L’Equipe