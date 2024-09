Ligue des Champions asiatique : Al Nassr bat Al Rayyan, Sadio Mané buteur

Sadio Mané a ouvert le score juste avant la mi-temps (45+3), inscrivant son deuxième but de la saison avec Al Nassr.



À un quart d'heure de la fin, Cristiano Ronaldo a scellé la victoire avec un second but, portant le score à 2-1.

Dans l'autre match du groupe B, Al Ahli d’Édouard Mendy s'est imposé 2-0 contre Al Wasl. Cette victoire permet à Al Ahli de prendre la tête du groupe, suivi d'Al Sadd (2e, 4 points), à égalité avec Al Nassr (3e, 4 points).

Al Nassr a remporté son match en Ligue des Champions asiatique en battant Al Rayyan 2-1 au Al Awwal Park, ce lundi lors de la deuxième journée.Après un match nul 1-1 face à Al Shorta lors de leur entrée en lice, les Saoudiens se sont imposés face aux Qataris dans un match difficile.