Ligue des Champions : l’Inter Milan résiste à Manchester City, Dortmund s’impose sur le fil, le Celtic s’enflamme

Choc de cette première journée de Ligue des Champions, le duel entre Manchester City et l’Inter Milan a accouché d’un match fermé (0-0). Le Borussia Dortmund a gagné dans la douleur contre le FC Bruges (2-0) tandis que le Celtic Glasgow a fait exploser le Slovan Bratislava (5-1).



Qui allait rejoindre le Bayern Munich, Aston Villa, le Sparta Prague, Liverpool, la Juventus, le Real Madrid et le Sporting CP, les sept équipes qui ont déjà remporté un match en Ligue des Champions cette saison ? Manchester City et l’Inter Milan croisaient notamment le fer pour imiter ces équipes.



Une affiche séduisante qui correspond à l’affiche de la finale de la Ligue des Champions 2023 remportée 1-0 par les Anglais. À domicile, l’équipe de Pep Guardiola s’alignait avec Rodri de retour de blessure, Rico Lewis, Savinho et évidemment le serial-buteur Erling Haaland devant.



De son côté, l’Inter Milan misait sur son traditionnel 3-5-2, mais avec quelques surprises comme Yan-Aurel Bisseck, Carlos Augusto et Mehdi Taremi. Le Français Marcus Thuram débutait contrairement à Benjamin Pavard.



Manchester City et l’Inter Milan se sont neutralisés

Les deux équipes se méfiaient l’une de l’autre et ce match avait du mal à s’emballer. Manchester City prenait le contrôle du ballon tandis que l’Inter Milan faisait mal en contre.



Après une frappe timide de Marcus Thuram (16e) pour les Italiens et une tête molle d’Erling Haaland pour les Anglais (19e), Hakan Çalhanoğlu frappait de loin, mais Manuel Akanji s’interposait (20e) puis Francesco Acerbi manquait sa tête sur le corner qui suivait (21e).



En fin de première période, Manchester City essayait d’accélérer et Erling Haaland s’essayait à un tir croisé du gauche qui passait juste à droite des cages de Yann Sommer (36e). Son compère Kevin De Bruyne allait tomber sur Yann Sommer (43e). La dernière initiative dans cette première période était pour Carlos Augusto. Trouvé par Mehdi Taremi, le Brésilien tombait sur Ederson Moraes (45e +1).





Après la pause, on repartait sur un schéma similaire entre deux équipes qui se neutralisaient et avaient peur de commettre une erreur. Matteo Darmian aurait pu en profiter, mais il était surpris d’être servi en position idéale et sa remise pour Nicolo Barella (53e) n’était pas bonne. Manchester City allait finalement bénéficier d’une occasion chaude et le tir de Phil Foden à bout était parfaitement capté par Yann Sommer (69e).



L’Inter Milan avait aussi sa grosse occasion suite à un centre de Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan loupait pourtant sa reprise (76e). Josko Gvardiol testait Yann Sommer par la suite sans succès (79e) quand Lautaro Martinez lui répondait (84e). Finalement, personne n’arrivait à forcer le verrou adverse. Ce choc de favoris se conclut donc par un match nul 0-0 assez frustrant.



Dortmund remercie Bynoe-Gittens, le Celtic déroule



Finaliste de la précédente édition, le Borussia Dortmund lançait son aventure 2024/2025 du côté de la Belgique. En déplacement du côté de Bruges, l’équipe de Nuri Sahin allait d’ailleurs vite se procurer une occasion franche. Sur la droite, Julian Ryerson faisait la différence et trouvait au second poteau Donyell Malen qui manquait sa reprise (4e).



Pour autant, le FC Bruges prenait petit à petit le contrôle des débats. Suite un corner de Maxim De Cuyper, Raphael Onyedika est tombé sur Gregor Kobel avant que le Norvégien Hugo Vetlesen frappe sur la barre transversale (12e). Après quelques initiatives du FC Bruges, Andreas Skov Olsen passait proche de trouver la faille en fin de premier acte, mais Gregor Kobel était impeccable (37e).



En seconde période, Marcel Sabitzer laissait passer une frayeur sur coup franc, mais son tir passait à droite des buts belges (54e). Mais c’était bien Bruges qui dominait et Hugo Vetlesen frappait sur la gauche du but, mais tombait encore sur un bon Gregor Kobel (63e).



À force de ne pas conclure ses occasions, Bruges a finalement craqué. Décalé par Emre Can sur la gauche de la surface, Jamie Bynoe-Gittens voyait sa frappe être contrée, mais finir sous la barre de Simon Mignolet (1-0, 76e). L’ailier anglais allait même s’offrir un doublé en fin de match sur un joli numéro (2-0, 86e). Dans les dernières secondes, Serhou Guirassy s’est offert et a marqué un penalty (3-0, 90e +5). Avec cette belle victoire 3-0, le Borussia Dortmund se sort du piège belge et débute bien.



Enfin du côté de l’Écosse, le Celtic Glasgow affrontait un petit nouveau dans cette compétition avec le Slovan Bratislava. Après deux occasions précoces de Daizen Maeda (4e et 12e), les Bhoys ont trouvé la faille sur un corner botté par Arne Engels côté gauche où Liam Scales surgissait au premier poteau pour marquer (1-0, 17e).



Dans les secondes qui suivaient, Kyogo Furuhashi passait d’ailleurs proche d’enfoncer le clou (18e). Mis à part une timide frappe contrée de Vladimir Weiss (30e), les Slovaques subissaient le tempo adverse. Au retour des vestiaires, Nicolas-Gerrit Kuhn faisait la différence côté droit et centrait pour Kyogo Furuhashi qui enfonçait le clou (2-0, 47e). Les Écossais allaient même obtenir un penalty et Arne Engels n’allait pas se faire prier pour mettre définitivement les siens à l’abri (3-0, 56e).



Suite à une erreur défensive de la défense du Celtic, Kevin Wimmer profitait de la remise de Marko Tolic pour conclure d’un sublime extérieur du pied (3-1, 60e). Mais ce court espoir était vite effacé par les Japonais du Celtic Glasgow. Reo Hatate trouvait Daizen Maeda à la limite du hors-jeu pour reprendre trois buts d’avance (4-1, 70e). Adam Idah a même inscrit un cinquième pion (5-1, 87e). Avec cette large victoire 5-1, le Celtic Glasgow démarre en beauté cette campagne de Ligue des Champions.





Les résultats de la 1ere journée :

Manchester City (Angleterre) 0-0 Inter Milan (Italie) :

Club Bruges (Belgique) 0-3 Borussia Dortmund (Allemagne) : Jamie Bynoe-Gittens (76e et 86e) et Serhou Guirassy (90e +5) pour le Borussia Dortmund

: Jamie Bynoe-Gittens (76e et 86e) et Serhou Guirassy (90e +5) pour le Borussia Dortmund Paris Saint-Germain (France) 1-0 Girona (Espagne) : Nuno Mendes (90e) pour le Paris Saint-Germain

1-0 Girona (Espagne) : Nuno Mendes (90e) pour le Paris Saint-Germain Celtic Glasgow (Écosse) 5-1 Slovan Bratislava (Slovaquie) : Liam Scales (17e), Kyogo Furuhashi (47e), Arne Engels (56e, sp), Daizen Maeda (70e) et Adam Idah (87e) pour le Celtic Glasgow; Kevin Wimmer (60e) pour le Slovan Bratislava



