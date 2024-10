Ligue des champions : Abdallah Sima réalise un doublé contre le RB Salzbourg

Les attaquants sénégalais continuent de briller en ce début de saison. Après les exploits de Boulaye Dia et Sadio Mané, c'est au tour d'Abdallah Sima de se distinguer. L'attaquant de Brest a inscrit un doublé en Ligue des champions ce mardi contre le RB Salzbourg.



Le Stade Brestois l’a emporté (4-0) grâce aux réalisations de Sima (23e, 71e) et aux buts de Mahdi Camara et Mathias Lage. L'international sénégalais compte désormais 3 buts en 2 matchs de Ligue des champions.



Avec cette victoire éclatante, Brest s'installe provisoirement en tête du classement de la phase de groupes avec 6 points. Le prochain défi pour confirmer ce statut est prévu le 23 octobre face au Bayer Leverkusen.