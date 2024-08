Ligue des champions CAF : Teungueth FC éliminé aux tirs au but par le Stade Abidjan

L'aventure en Ligue des champions Africaine s'arrête pour Teungueth FC. TFC est éliminé au premier tour préliminaire après une défaite aux tirs au but (4-5) face au Stade d'Abidjan, ce samedi à Lat Dior.



Le match retour, tout comme l'aller, s'est soldé sur un score de 1-1. Lors de la séance de tirs au but, Joseph Layouss Samb a vu son tir échouer sur la barre transversale, tandis que le Stade d'Abidjan a réussi ses cinq tentatives, obtient ainsi la qualification pour le tour suivant.



Le Jaraaf de Dakar, fort d'une victoire 1-0 en Sierra Leone contre East End Lions, doit confirmer en Coupe CAF à domicile ce dimanche à 17h, au stade Lat Dior, pour passer au tour suivant. Le club de la Médina affrontera le gagnant du duel entre Union Touarga (Maroc) et Racing Club d’Abidjan.





Programme Ligue des champions et Coupe CAF





Samedi 24 août 2024





Stade Lat Dior



Teungueth FC - Stade d'Abidjan (1-1 ; 4-5 T.A.B)





Coupe de la CAF



Dimanche 25 août



Stade Lat Dior



17 h 00 : Jaraaf-East End Lions