Ligue des champions : Génération Foot s'impose 2 à 0 et prend une option pour la qualifi' au tour prochain

Génération GFoot a pris une sérieuse option pour la qualification au prochain tour de la Ligue des champions africaine, ce samedi en s'imposant 2 à 0 devant le club égyptien de Misr Al Makassa.



Après avoir dominé en première période sans concrétiser leurs occasions, les hommes du coach Olivier Perrin se sont montrés réalistes en deuxième mi-temps grâce avec des buts de sabaly (54e) et Amadou Dia Ndiaye (75e).



Le match retour aura lieu le 20 février prochain en Egypte. Les Académiciens pourront réussir l'exploit de passer le premier tour de la compétition, s'ils arrivent à éviter un carton. Ce sera certainement dans une ambiance d'enfer, quand on connait la ferveur des stades maghrébins et le froid qui sévit au nord de l'Afrique en ce moment.