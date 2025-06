Guinée: enlèvement de maître Mohamed Traoré, avocat et ancien bâtonnier, voix critique de la junte au pouvoir

Maître Mohamed Traoré, avocat et ancien bâtonnier, s’est fait enlever dans la nuit du 20 au 21 juin, vers 3h du matin, à son domicile de Sonfonia, en banlieue de Conakry. C’est ce qu’indique son épouse à RFI. Elle précise que six hommes cagoulés, en tenue civile, dont deux portant des pantalons de gendarmes, se sont introduits dans leur domicile avant de l’emmener. Pour l’heure, elle dit ne pas savoir où il se trouve. Me Traoré était membre du CNT avant de quitter ses fonctions à la fin de l’année 2024. Il est l’une des voix les plus critiques de la junte au pouvoir.