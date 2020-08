Ligue des champions : Lyon élimine la Juventus et se qualifie pour les quarts face à Manchester City

Le fait : un arbitre pas à la hauteur

L'Allemand Felix Zwayer a passé une soirée très compliquée. Il a notamment sifflé un penalty très généreux pour chaque équipe. A la 12e, il a jugé que Bernardeschi ou Bentancur (ou les deux ?) avait fait une faute sur Aouar. Le premier a très légèrement touché le Lyonnais tandis que le second a taclé le ballon... Peut-être pour compenser, il a accordé un penalty aux Italiens pour une main de Depay sur un coup franc de Pjanic (42e). Le Néerlandais s'est pourtant protégé le ventre et le ballon est venu à lui. Il n'a pas vraiment été aidé par ses assistants, qui ont signalé plusieurs hors-jeu bianconeri à tort.



Cela faisait dix ans que Lyon n'avait pas atteint les quarts de finale de la Ligue des champions. La dernière fois, c'était en 2010, et l'OL avait éliminé Bordeaux.



L’Equipe