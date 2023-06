Ligue des champions. Manchester City bat l’Inter Milan et remporte la première C1 de son histoire

Manchester City est champion d’Europe ! L’équipe de Pep Guardiola a assumé son statut de favori, ce samedi 10 juin à Istanbul, pour remporter la première Ligue des champions de son histoire en battant l’Inter Milan en finale(1-0). Dans un match fermé, la libération est venue d’un but Rodri en deuxième période.



Manchester City est sur le toit de l’Europe ! L’équipe de Pep Guardiola a remporté la première Ligue des champions de son histoire, ce samedi 10 juin, en battant l’Inter Milan (1-0) en finale à Istanbul. Bousculés, les Citizens se sont imposés grâce à un but de Rodri (68’) pour enfin atteindre la consécration après les multiples désillusions des dernières années, dont la défaite en finale contre Chelsea il y a deux ans.



L’Inter a poussé, City a tremblé Annoncés comme le grand favori de cette finale, les Mancuniens n’ont pas eu la tâche facile. Avec un Haaland muselé et un De Bruyne sorti blessé, les champions d’Angleterre ont mis du temps à trouver la solution.



City s’est même fait peur sur deux sautes d’humeur de sa défense en deuxième période. La première à la 58e minute de jeu quand Akanji et Ederson ne se sont pas compris face à Lauturo Martinez. Mais le gardien, peu rassurant dans ses interventions en début de match, a parfaitement fermé l’angle devant le buteur argentin.



La deuxième quelques secondes après l’ouverture du score, quand Di Marco s’est retrouvé tout seul aux six mètres après une déviation de Dumfries, pour placer une tête sur la barre transversale. Un grand bonheur se construit dans la souffrance.



Alors le danger a existé jusqu’au bout. L’entrant intériste Romelu Lukaku a placé une tête à bout portant à la 89e minute, mais elle a été repoussée miraculeusement par les jambes d’Ederson. Dans l’ultime seconde, Gosens a failli gâcher la fête anglaise en coupant un corner au premier poteau. Mais Ederson est encore intervenu du poing. City a douté, City s’est fait peur, mais le champion d’Angleterre règne désormais sur l’Europe.



Une soirée inoubliable pour les Citizens, ils égalent par la même occasion leur rival de Manchester United qui avait réalisé le triplé coupe, championnat, Ligue des champions en 1999. Historique !