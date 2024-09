Ligue des champions : l’AS Monaco fait sombrer le Barça

De retour en Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2018-19, l’AS Monaco n'a pas manqué ses retrouvailles avec la C1 ce jeudi 19 septembre. Les Monégasques se sont offerts le FC Barcelone, rapidement réduit à dix (2-1) grâce à des buts d'Akliouche (22 ans) et Ilenikhena (18 ans).



L'AS Monaco ne pouvait rêver meilleur départ pour son retour en Ligue des champions ce jeudi. Après cinq années sans C1, le public du Stade Louis II s'est régalé grâce à la jeunesse monégasque.



Le club de la Principauté n'a fait aucun complexe face à un FC Barcelone pourtant invincible en Liga (5 victoires, 17 buts marqués). Il est vrai que l'ASM a bien été aidé par cette erreur de Marc-André ter Stegen dès la 11e minute poussant Eric Garcia à faire faute sur Takumi Minamino.



Arbitre pour la première fois en Ligue des champions, le Néerlandais Allard Lindhout n'a pas hésité à expulser le milieu catalan.



Ilenikhena bat le record de Mbappé



Profitant de leur supériorité numérique, les Monégasques ont pris rapidement l'avantage sur un exploit personnel de Maghnes Akliouche (1-0, 16'). Son premier but en C1... Mais la joie a été de courte durée, la faute à la pépite espagnole Lamine Yamal. Bien trouvé dans la profondeur, le Catalan a ajusté Philipp Köhn pour égaliser (1-1, 28').



Sous les yeux de la légende du basket Michael Jordan présent dans les travées de Louis II, Monaco fera la différence en seconde période grâce au coaching d'Adi Hütter et surtout au talent de Gerorge Ilenikhena, décisif après un duel remporté face à Ter Stegen (2-1, 71').



Une réalisation qui permet au jeune attaquant franco-nigérian de devenir à18 ans et 34 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de Monaco en Ligue des Champions, battant le record de Kylian Mbappé (18 ans et 63 jours).







Avec Ouest France