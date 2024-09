Ligue des champions : la nouvelle ère débute avec des affiches à foison

Conçue pour tuer le projet concurrent de "Super Ligue" dans l’œuf, la Ligue des champions nouvelle formule commence cette semaine avec trois soirées de mardi à jeudi, avec l'entrée en lice des quatre clubs français et des chocs à foison comme Monaco-Barcelone ou AC Milan-Liverpool.



Un nouveau format à suspense



Désormais réunis dans une ligue unique à 36, les clubs de l'élite européenne vont batailler pour accrocher l'une des huit premières places directement qualificatives, ou à défaut un billet pour les barrages en se plaçant de la 9e à la 24e place.



Le tableau des tours à élimination directe, à partir des 8e de finale, procède des positions finales de cette "phase de ligue", donc le suspense est garanti à tous les étages, jusqu'à la dernière journée.



Mais chaque club a son programme personnalisé de huit matches contre huit adversaires différents: deux dans chaque chapeau, un à l'extérieur, un à domicile. Une logique sportive qui ne fait pas l'unanimité chez les observateurs, comme ne le fera sans doute pas non plus la réorchestration du populaire hymne de la compétition.



Des oppositions alléchantes



Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin avait avec humour, dans un clip de présentation en août, coupé la chique à Zlatan Ibrahimovic quand le grand Suédois s'apprêtait à prononcer le nom de "Super Ligue".



Car le but à peine voilé de ce nouveau format de la compétition reine de clubs est de couper l'herbe sous le pied des promoteurs d'une compétition limitée aux plus grands clubs européens.



Rien que pour cette première journée, exceptionnellement programmée sur trois soirées pour populariser la nouvelle formule, les affiches font saliver: AC Milan - Liverpool mardi, Manchester City - Inter Milan mercredi, Atlético Madrid - Leipzig et Monaco - FC Barcelone jeudi (21h00 pour les quatre).



Mais le fin gourmet pourra aussi choisir de suivre le Real Madrid de Kylian Mbappé contre Stuttgart (mardi 21h00), la Juventus de l'ancien Parisien Thiago Motta, désormais entraîneur, contre le PSV Eindhoven (mardi 18h45) ou encore l'impressionnant Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en déplacement au Feyenoord Rotterdam (jeudi 18h45).



Les clubs français dans le très grand bain

Quatre clubs de Ligue 1 vont parcourir la piste aux étoiles avec sans doute des destins très différents. Le PSG vise le top 8 mais a hérité d'un tirage parmi les plus difficiles. Mercredi au Parc des Princes (19h00 GMT), il pourra s'étalonner contre une équipe novice à ce niveau, Gérone, qui a pris l'eau contre Barcelone (4-1) dimanche.



Le géant catalan va défier Monaco jeudi (19h00 GMT) à Louis-II, un premier match costaud pour l'équipe entraînée par Adi Hütter. Brest, surprenant 3e de Ligue 1 la saison passée, commence par peut-être le plus abordable de tous ses matches, la réception de Sturm Graz jeudi (19h00 GMT).



Lille, qualifié in extremis après avoir passé deux tours d'accession à la C1, a d'emblée un déplacement difficile à Lisbonne (mardi 19h00 GMT) contre le Sporting Portugal, qui vient d'enchaîner cinq victoires lors de ses cinq premiers matches de championnat.





Le programme de la 1re journée :



Mardi:

(16h45) Juventus Turin - PSV Eindhoven

Young Boys Berne - Aston Villa

(19h00) Real Madrid - VfB Stuttgart

Bayern Munich - Dinamo Zagreb

Sporting Portugal - Lille

AC Milan - Liverpool



Mercredi:

(16h45) Bologne - Shakhtar Donetsk

Sparta Prague - RB Salzbourg

(19h00) Paris-SG - Gérone

Club Bruges - Borussia Dortmund

Celtic Glasgow - Slovan Bratislava

Manchester City - Inter Milan



Jeudi :

(16h45) Étoile Rouge Belgrade - Benfica

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen

(19h00) Brest - Sturm Graz

Atalanta Bergame - Arsenal

Atlético de Madrid - RB Leipzig

Monaco - FC Barcelone





Avec AFP