Ligue1 - L’OM s’impose à Angers et met la pression sur le PSG

L'OM s'endort ce soir sur un fauteuil de dauphin un peu plus moelleux que celui qu'il avait quitté ce mardi matin. Vainqueurs sur la pelouse d'Angers (2-0), les hommes d'André Villas-Boas se sont cousus de fil bleu et blanc un petit matelas de sept points d'avance sur leur adversaire du jour, mais regardent aussi d'un peu plus près le leader parisien (à deux points, avec deux matches en moins). Voilà pour le bilan comptable assuré par cette cinquième victoire d'affilée en Championnat, nouée sur un scénario contraire à celui de la prestation olympienne de vendredi dernier contre Brest (2-1).



