Ligue1 - Paris écrase Saint-Etienne (4-0)

À 11 contre 10 pendant plus d'une heure, le PSG a pris le meilleur sur Saint-Étienne (4-0) dimanche, grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé.



À écouter Claude Puel, il y avait « un peu de tension » dans les rangs stéphanois avant d'accueillir Paris dimanche. Et on a vite compris pourquoi. Affaiblis par les absences de plusieurs cadres (Saliba, Cabaye, Hamouma, Khazri), les Verts n'ont tenu que 10 minutes face aux assauts répétés du leader et de ses quatre fantastiques (Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi).



Avec L’Equipe