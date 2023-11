Limogé du ministère de l'Education, Moustapha Diagne évoque des désaccords profonds avec Macky

Remplacé en Conseil des ministres du mercredi 18 octobre 2023, Mouhamed Moustapha Diagne, ancien directeur de la formation et de la communication au ministère de l’Education nationale est revenu sur les véritables raisons de son limogeage par le chef de l’État. Sur le plateau de PressAfrik Tv, il a déclaré que les raisons étaient plus profondes qu'un simple communiqué. M. Diagne a évoqué une cabale orchestrée contre lui et a mentionné des désaccords profonds avec Macky Sall concernant des sujets tels que la question des transhumants et la coalition Benno Bokk Yaakar. Regardez !