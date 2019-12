Limogeage du commissaire central de Dakar: une décision jugée "excessive" par un commissaire à la retraite

Bassamba Camara, Commissaire à la retraite, a jugé "excessive" la décision du limogeage du commissaire central de Dakar Mamadou Ndour, suite à la manifestation contre la hausse du prix de l’électricité, des jeunes de la société civile le vendredi 26 novembre devant les grilles du Palais.



« C’est une décision excessive et ce n’est pas tellement encourageant pour quelqu’un qui vient juste de faire deux mois. Mais ce sont des fonctionnaires, quand il y a une défaillance, l’autorité apprécie et prend des décisions » a dit Bassamba Camara sur la Rfm.



Comme relayé dans la presse sénégalaise, lui aussi est sur que ce limogeage est liée à cette affaire de Guy Marius Sagna et cela montre qu’au point de vue sécuritaire, il faut que toutes les responsabilités soient situées.



Dans sa livraison de ce mardi, le journal L’AS souligne que « Mamadou Ndour, installé il y a un peu plus d’un mois, a été sanctionné pour négligence, après l’incursion de Guy Marius Sagna jusqu’aux grilles du Palais de la République ».



Guy Marius Sagna, Babacar Diop et 7 autres individus avaient été arrêtés devant les grilles du Palais présidentiel. En dépit de l’interdiction préfectorale de leur marche pour « imprécision de l’itinéraire, risque réel de trouble à l’ordre public », ils avaient réussi à s’accrocher aux grilles du palais pour protester contre la hausse annoncée du prix de l’électricité.