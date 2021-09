Linguère : un professeur d'arabe au Lycée Barkédji arrêté pour terrorisme présumé

Le parquet de Dakar a requis, vendredi dernier, l’ouverture d’une information judiciaire contre Abdoulaye Diop Fall, un professeur au lycée de Barkédji, dans le département de Linguère, au nord-est du Sénégal. Le mis en cause est poursuivi pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, actes d’appui au terrorisme, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme".



Selon Libération qui donne l’information dans sa parution de ce lundi 06 septembre, une équipe de la Section de recherches a effectué le déplacement à Barkédji, le vendredi 20 août 2021. Le lendemain, une autre équipe a fait mouvement à Mbidjieum, dans la commune de Diender. Abdoulaye Diop Fall a été arrêté devant son domicile. Au même moment, une perquisition a été effectuée dans sa chambre qu’il occupait à Mbidjieum.



Lors de son interrogatoire, sous le régime de la garde à vue, Fall, qui a fait 5 ans en Irak, a déclaré avoir obtenu une bourse à l’université de Kufa où il a étudié de 2011 à 2016. Licence en main, il jure qu’en ce moment il était exonéré du paiement des frais de scolarité en plus de prétendre recevoir des fonds de la part de certains foyers religieux. Pour autant, il confesse avoir été aidé par « Mahdi » rencontré, à ses dires, au mausolée de l’Imam Ali.



Le mis en cause qui présente « Mahid » comme un bienfaiteur, a avoué avoir maintenu le contact avec lui-même s’il a « oubli » le nombre de fois que ce dernier lui avait fait des transferts par Western Union.



En plus des envois d’argent, Fall dispose de plusieurs millions de F Cfa dans un compte logé au niveau d’une banque de la place. Ce, en plus de la villa construite à Barkédji.



Ancien étudiant à l’Ecole normale supérieurs (actuel Fastef) a été mis à la disposition du parquet de Dakar.