Lionel Messi admet avoir voulu quitter le Barça !

Débarqué en Espagne et au FC Barcelone à l'âge de 12 ans, Lionel Messi pourrait bien rester toute sa carrière chez les Blaugranas. Il aurait pourtant pu quitter la Catalogne il n'y a pas si longtemps si on en croit les propos de la star argentine au micro de la radio RAC1. Dans le viseur du fisc espagnol, qui a fini par lui infliger une amende de 252 000 € en plus d'une peine de 21 mois de prison avec sursis, Messi révèle qu'il a cherché à quitter le pays pour fuir tous ces soucis. C'était en 2017.



«A cette époque, avec les soucis que j’ai rencontrés, je voulais partir. Je ne voulais pas spécialement quitter le Barça, mais quitter plutôt l’Espagne. Je sentais que j'étais très maltraité et je ne voulais pas rester ici. Je n'ai jamais eu d'offre officielle parce que tout le monde connaissait mon idée de rester ici. (...) La vérité est que tout ce qui s'est passé a été difficile. C'était très compliqué pour moi et ma famille parce que les gens ne savent pas grand-chose de ce qui se passe.» Il est finalement resté au Barça pour écrire un peu plus sa légende, alors qu'en 2008, l'Inter avait tenté de l'attirer.



Avec Footmercato