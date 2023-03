Lionel Messi dépasse le cap des 100 buts avec l'Argentine

Le cap symbolique était attendu. Le ballon a été sorti de l'aire de jeu par l'arbitre en personne et devrait "se retrouver au musée", selon les extatiques commentateurs argentins de la rencontre.

Un triplé de plus

Pour Lionel Messi et l'Argentine, la vie est une longue célébration depuis le titre de champion du monde acquis de haute l utte face à la France au Qatar le 18 décembre dernier. Le capitaine argentin, loin d'en avoir fini avec le football, continue d'affoler les statistiques. Jeudi 23 mars, il dépassait le cap du 800e but inscrit dans sa carrière face au Panama. Mardi 28 mars, c'est un nouveau cap symbolique qu'il a franchi : celui des 100 buts avec l'Argentine.Dès la 19e minute du match amical face au Curaçao, il a ouvert le score d'un tir croisé du droit au point de penalty mais a surtout inscrit son 100ebut sous le maillot rayé bleu ciel et blanc. Il est de loin le meilleur buteur argentin de l'histoire, son total dépassant même celui de ses deux poursuivants, Gabriel Batistuta (56 buts) et Sergio Agüero (41).Mais "la Pulga" ne s'est pas arrêté là. Alors que le match contre la modeste équipe de Curaçao tournait à l'orgie de buts, "Leo" a encore inscrit deux buts supplémentaires. D'abord du point de penalty mais du gauche (32e), puis lancé en profondeur (36e), pour porter son total à 102 buts. Il est désormais à sept longueurs de la seconde place du classement des meilleurs buteurs en sélection occupée par l'Iranien Ali Daei (109). Mais encore loin du Portugais Cristiano Ronaldo (122).Cerise sur le gâteau, cette victoire devrait permettre à l'Argentine, déjà sur le toit du monde, de s'emparer de la première place au classement FIFA après la défaite samedi du Brésil face au Maroc (2-1).Après la rencontre, capitaine Messi a une nouvelle fois soulevé la Coupe du monde (comme jeudi après le match contre le Panama) et chanté "Muchachos", l'hymne de l'équipe au Mondial , sous une pluie de paillettes et un grand feu d'artifice.