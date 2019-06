Lionel Messi met son veto à l’arrivée d’Antoine Griezmann... et veut Neymar !

Messi veut que Neymar revienne !

Tout semblait bouclé. Lorsqu’Antoine Griezmann annonçait son départ de l’Atlético de Madrid en mai dernier, on imaginait tous, Grizi le premier probablement, que le natif de Mâcon allait revêtir la tunique du FC Barcelone la saison prochaine. Mais peu à peu, la presse catalane a fait part de l’hésitation des dirigeants blaugranas, notamment à cause d’un rejet du vestiaire barcelonais. Le documentaire dans lequel le Français avait communiqué sa décision de rester à Madrid l’an dernier est plutôt mal passé auprès des cadres de l’effectif barcelonais, qui se sont sentis méprisés.RMC Sport nous apprend aujourd’hui que Lionel Messi s’est même entretenu avec ses dirigeants avant de rejoindre sa sélection, leur faisant savoir qu’il n’était clairement pas favorable à une arrivée du joueur de l’Atlético de Madrid. L’Argentin a mis sur la table les mêmes arguments qui étaient sortis jusqu’ici, avec ce fameux documentaire. Et à Barcelone, quand Lionel Messi parle, on écoute...Une demande qui a d’ailleurs beaucoup fait parler et surpris au sein du club, puisqu’il peut paraître curieux de voir La Pulga faire une croix sur une potentielle arrivée d’un joueur aussi talentueux. D’autant plus que le Barça a montré des limites devant dans les grands rendez-vous. La tendance reste cependant à une arrivée du numéro 7 colchonero d’ici la fin du mercato estival. Et ce n’est pas tout. Lionel Messi a communiqué à ses dirigeants qu’ils feraient mieux de tenter de faire revenir Neymar, ce qui semble aujourd’hui compliqué.Sa volonté de rapatrier la star de la Canarinha n’est pas forcément surprenante, dans la mesure où les deux hommes sont toujours restés proches. « Nous aimerions qu’il revienne pour ce qu’il est, à la fois en tant que joueur et pour le vestiaire. Nous sommes amis, nous vivons de très belles choses, d’autres moins, mais nous passons beaucoup de temps ensemble », expliquait l’Argentin en décembre . Sa demande a en tout cas été entendue puisque toujours selon RMC, le Barça est bien venu aux nouvelles auprès du PSG pour Neymar. Sans succès, puisque le président Nasser Al-Khelaifi a recalé le club catalan.