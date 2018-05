Liste des "Lions" : les 4 réservistes d'Aliou Cissé

Le sélectionneur national Aliou Cissé a publié ce jeudi devant la presse la liste de 23 joueurs qui vont défendre les couleurs du Sénégal lors de la Coupe du Monde Russie 2018. Il a également ajouté 4 autres joueurs comme réservistes pour parer à un éventuel forfait de l’un des 23 « lions » choisis. Une short-list sur laquelle figurent Fallou Diagne, Adama Mbengue, Henry Saivet et Famara Dhiediou.



Lors de la conférence, l’entraineur des "Lions" a décliné son objectif pour la compétition qui va démarrer en juin en Russie. « L’objectif du Sénégal c’est faire plaisir à notre peuple, faire notre meilleur tournoi et nous battre pour notre pays. Faire honneur au pays, aller le plus loin possible ». Il poursuit : «On nous compare avec la génération de 2002 mais on a envie de faire plus que ça. Nous n’irons pas là-bas en tourisme. On ira là-bas avec des joueurs déterminés et solidaires », a-t-il dit.



Voici la liste des 23 joueurs