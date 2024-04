Minnesota balaye Phoenix et rejoint le second tour des play-offs NBA

Minnesota a dominé Phoenix sur son parquet, dimanche (122-116), sa quatrième victoire en autant de matches dans la série. Les Timberwolves se qualifient pour le second tour où ils affronteront le vainqueur du duel entre Denver et les Lakers.



« On doit élever notre niveau d'agressivité », prévenait l'entraîneur de Phoenix, Frank Vogel, avant le match, dos au mur après les trois défaites consécutives de son équipe dans la série.



C'est exactement ce qu'ont fait ses joueurs dans le premier quart-temps, répondant au défi physique imposé par Minnesota. Les Suns ont en revanche accumulé les fautes, permettant aux Wolves de marquer 14 de leurs 25 premiers points sur la ligne des lancers francs (score 26-25 en faveur de Phoenix).



Coupable de deux fautes rapides après quatre minutes de jeu, Rudy Gobert a été contraint de regarder le début de match du banc de touche. L'intérieur français (31 ans) s'est montré efficace en défense dans le deuxième quart-temps, mais maladroit de l'autre côté du terrain, ne parvenant pas à conclure plusieurs paniers près du cercle (3/8 au tir).



Tout le contraire de Kevin Durant (20 points à 7/10), qui a permis à Phoenix de rester devant au score à la pause (61-56), bien aidé par Devin Booker (19 points), auteur d'un tir en suspension à la sonnerie.



Anthony Edwards prend feu en deuxième mi-temps

Maladroit au shoot dans le premier acte (25 % de réussite), à l'image de son équipe (37,8 %), Anthony Edwards a pris les choses en main dans le troisième quart-temps, inscrivant quatre tirs primés en 12 minutes pour ramener les Wolves à deux unités au score (92-90).



L'arrière de 22 ans a continué sur sa lancée en fin de match, à l'image de cet enchaînement avec un fadeaway puis un énorme contre sur Devin Booker de l'autre côté du terrain. Comme un symbole, c'est lui qui a mis K.-O. les Suns à 20 secondes du terme en montant au dunk (121-115). ''Ant'' a terminé la rencontre avec 40 points, Karl-Anthony Towns a ajouté 28 points et 10 rebonds. Auteur de 4 fautes, Rudy Gobert a été limité à 25 minutes de jeu (9 points, 5 rebonds).



Les Suns n'ont pas démérité, portés par un Devin Booker exceptionnel (49 points), mais les Wolves étaient trop forts. Minnesota rejoint le deuxième tour des play-offs pour la deuxième fois dans l'histoire de la franchise. Ils retrouveront le vainqueur de la série entre Denver et les Lakers (3-1 pour les Nuggets).





L’Équipe