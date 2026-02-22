Sortie de crise à l'UCAD : le plan d'action préconisé par Aly Ngouille Ndiaye

Face au blocage persistant entre les autorités et le monde estudiantin, l'ancien ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a tracé une feuille de route pour un retour au calme. Pour lui, la solution n'est pas « sécuritaire, mais repose sur trois leviers administratifs et sociaux immédiats ».



La première étape de la décrispation passe, selon l'ancien ministre, par la normalisation de la vie quotidienne des étudiants. Il plaide pour une réouverture rapide du campus social, point névralgique de la stabilité universitaire. Parallèlement, il juge indispensable le rétablissement des amicales régulièrement élues. Ces instances, en tant que représentantes légitimes des étudiants, sont les seuls interlocuteurs capables de porter les revendications de manière structurée et d'engager la responsabilité de la base lors des négociations.



Aly Ngouille Ndiaye a souligné avoir pris des initiatives dès les premières tensions. « J’ai été interpellé par d’anciens délégués d’étudiants qui m’ont demandé d’intervenir. En décembre, avant même l’adoption du budget, j’ai rencontré des étudiants chez moi », a -t-il expliqué sur le micro de la rts. Selon lui, les positions du gouvernement et celles des étudiants restent aujourd’hui « très éloignées », d’où la nécessité de créer des passerelles pour rapprocher les points de vue.



Aly Ngouille Ndiaye a insisté sur « l'urgence d'un audit de sécurité dans toutes les universités du pays ». Si l'enquête confirme que le drame est lié à un incendie et une chute, cela pointe directement des dysfonctionnements comme la « surpopulation des chambres et absence d'issues de secours ». Il préconise une mise aux normes immédiate pour garantir que le logement universitaire ne soit plus un danger pour la vie des étudiants.



Pour Aly Ngouille Ndiaye, le « problème doit être traité à l'échelle nationale et non plus seulement au cas par cas ». Il a salué l'initiative du Recteur d'instaurer un cadre de concertation, mais appelle à aller plus loin en créant de véritables passerelles entre le gouvernement et les étudiants. L'objectif est de s'attaquer aux racines récurrentes des crises, à savoir « le paiement des bourses et l'amélioration des conditions de vie, afin d'éviter que ces motifs de frustration ne se transforment systématiquement en affrontements violents ».