Cheminots du Sénégal : le gouvernement débloque 3 milliards FCFA pour solder une dette de 20 ans

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a annoncé ce dimanche, le règlement imminent des arriérés de cotisations dus aux anciens cheminots.
Yankhoba Diémé a indiqué que « le montant global de la dette était initialement estimé à près de 5 milliards de francs CFA, toutefois, un accord a permis de ramener la somme à environ 3 milliards de francs CFA, après déduction des pénalités ». Il a précisé lors de son passage à l’émission "En Vérité" que « le ministre des Finances a déjà donné des instructions à l’Agent judiciaire de l’État, qui a saisi l’IPRES pour formaliser la décision ».
Au-delà de l'aspect financier, Yankhoba Diémé présente cette mesure comme un « hommage nécessaire à ces travailleurs qui ont bâti l'histoire ferroviaire du pays ».
Yankhoba Diémé a indiqué que « le montant global de la dette était initialement estimé à près de 5 milliards de francs CFA, toutefois, un accord a permis de ramener la somme à environ 3 milliards de francs CFA, après déduction des pénalités ». Il a précisé lors de son passage à l’émission "En Vérité" que « le ministre des Finances a déjà donné des instructions à l’Agent judiciaire de l’État, qui a saisi l’IPRES pour formaliser la décision ».
Au-delà de l'aspect financier, Yankhoba Diémé présente cette mesure comme un « hommage nécessaire à ces travailleurs qui ont bâti l'histoire ferroviaire du pays ».
Autres articles
-
Nafila du jour: 08 rakkas pour "effacer ses mauvaises actions"
-
🛑KOORU SERIGNU REW MI : Episode 04
-
Sortie de crise à l'UCAD : le plan d'action préconisé par Aly Ngouille Ndiaye
-
Litige foncier SEDIMA : le village de Djilakh brise le silence et réclame ses terres
-
Alerte à Diogo : Violent incendie en cours sur le site minier de Grande Côte Opération (GCO)