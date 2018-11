Litige foncier : Ouréye la fille du député Diop Sy accusée d’escroquerie

Au moment où la justice a ordonné la saisie de biens du député Demba Diop Sy pour une importante dette non soldée au niveau de Bank of Africa (BOA), une de ses filles se trouve être au coeur d’un litige foncier autour d’un terrain de 391m2 sis à Ngor-Virage.



Les faits remontent au 3 juillet 2017 juste à la veille des Législatives. (Ces élections se sont déroulées le 30 juillet 2018). En effet, le nommé Amadou Diossy Ndiaye a acheté un terrain d’une superficie de 391m2 à Ngor-Virage, près de l’ancien aéroport L.S.S) à Dakar, pour le compte de son frère émigré. La transaction s’est déroulé devant notaire à savoir le Cabinet SC Ndiaye de Me Mamadou Tanor Dieng et Me Yaye Touty Sylla ndiaye).



Jusque-là, tout va bien mais il est tombé des nues lorsqu’au moment d’entamer la construction une banque de la place a opposé son véto sous prétexte que le terrain avait été hypothéqué auprès d’elle par la fille du député Ouréye Diop, pour un crédit de 88.000.000 de Francs CFA.



Croyant d’abord que c’était une erreur, il a ensuite eu confirmation auprès de la vendeuse qui a demandé un délai pour trouver une solution à cette affaire. Après deux 2 délais non respectés, la victime, décidée à se battre contre ce qu’il qualifie d’impunité, a commis un avocat et pour porter plainte. L’affaire est pendante devant la justice.



En fait, en octobre 2018, le terrain en question était de type caution hypothécaire. Et que son terrain (Titre foncier 16.463 reporté au livre foncier de Ngor Almadies sous le numéro 8.648/NGA) est servi de garantie hypothèque le 27 décembre 2013 et 8 janvier 2014.



« J’ai pris un notaire, pour faire les choses en règle, et nous avons payé le terrain cash, c’est-à-dire 80 millions versés exactement », raconte M. Ndiaye. Selon qui, le coût global s’élève à 112.966.270 F CFA (Tout frais compris, notaire etc.)



Jointe au téléphone par Actusen Madame Ourèye Diop n’a pas nié les faits mais souhaite laisser la justice régler le litige. «Cette affaire est en cours de résolution auprès de la banque, et de nos notaires respectifs. Je ne peux par conséquent me prononcer là-dessus… », dit-elle.