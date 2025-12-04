Distribution de l'eau : SEN’EAU et SENELEC annoncent des perturbations ce samedi

SEN’EAU et SENELEC annoncent dans un communiqué conjoint daté du 4 décembre 2025 que des travaux de mise en conformité du poste 90 kV de Mékhe seront réalisés le samedi 6 décembre 2025 à partir de 08h. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau électrique.
Le poste concerné assure l’alimentation en électricité des surpresseurs de Mékhe 1 et Mékhe 2, deux ouvrages essentiels qui transportent près de 70 % des volumes d’eau potable destinés à Dakar. Leur arrêt temporaire, nécessaire à la réalisation des travaux, entraînera des perturbations notables dans la distribution de l’eau.
Selon le communiqué, des baisses de pression, voire des coupures, pourront être constatées dans les zones suivantes : Thiès, Rufisque, la banlieue de Dakar, ainsi que Dakar ville.
Les deux sociétés assurent que « toutes nos équipes seront mobilisées » afin d’atténuer l’impact de cette opération sur les populations. Des camions-citernes seront déployés pour approvisionner les secteurs les plus touchés. La fin des travaux est annoncée pour la soirée du même jour.
