Litige foncier à Ndingler: "les deux parties se retrouvent ce vendredi un compromis va être trouvé", annonce Aly Ngouille Ndiaye

Vers un dénouement heureux du litige foncier opposant le président du groupe Sédima Babacar Ngom et les populations de Ndingler. Selon le ministre de l’Intérieur en médiation dans cette affaire, les différentes parties devraient laisser place à un compromis. Au micro de I-Radio, le ministre annonce que les deux parties vont se rencontrer ce vendredi. Avant d’ajouter que « même l’hivernage devrait être sauvé pour les paysans de la commune de Ndiaganiao .»



« Je pense que nous allons vers une solution. Nous nous sommes rendus récemment sur le terrain, et nous avons discuté avec la population qui aujourd’hui attend. D’habitude ils font leur culture dans ces sites. Qui aujourd’hui est un titre foncier de Sédima. Après discutions avec les deux parties, nous avons en tous cas conclu une esquisse de solution. Aujourd’hui (vendredi 17 juillet 2020), d’ailleurs à 6 heures (PM) il (Babacar Ngom) doit être sur le terrain avec les populations de Ndingler en compagnie du Sous préfet. Nous pensons que la solution qui a été esquivée sera acceptée par les deux parties. Le cas échéant, elle fera objet d’un protocole », a déclaré le ministre Aly Ngouille Ndiaye.



Et le sous-préfet de Fissel (Mbour) d'ajouter que le président du Groupe Sédima aurait accepté de céder une partie de ces terres qui se trouvent à Ndingler aux paysans.