Litige foncier : le ministre Abdou Karim Fofana en médiateur à Ndingler

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana en sapeur-pompier dans le litige foncier qui oppose la Sedima aux habitants de Ndingueler, un village dans le département de Mbour. D'après nos confrères de L'As, le ministre est descendu sur la zone litigieuse pour tenter une médiation entre la Sedima et les paysans de Ndingler qui sont à couteaux tirés depuis quelques mois.



Abdou Karim Fofana explique qu’il s’agira, en premier lieu, de préserver les intérêts des populations sur du domaine national. Mais ça ne signifie pas pour autant interdire aux investisseurs sénégalais d’exploiter ces terres, conformément aux lois et règlements du pays.