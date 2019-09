Liverpool : Klopp a vu du bon

"On a beaucoup mieux joué que la saison dernière, quand on avait perdu 1-0. On a même eu beaucoup de bons moments. On a vu deux équipes compactes, qui ont bien défendu, beaucoup travaillé. On a contrôlé la partie pendant de longs moments et on a même pris le premier but au moment où on avait un peu repris le contrôle du match. On est très critiques avec nous-mêmes mais ça n'était pas une mauvaise prestation. C'est un match qu'on aurait pu gagner, mais on n'a pas marqué. On aurait aimé un point", a expliqué le coach allemand devant la presse.