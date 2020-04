Liverpool: l'avenir indécis de Sadio Mané

Auteur de 18 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2019-2020, Sadio Mané réalise de belles performances. Element essentiel du dispositif de Jurgen Klopp, il constitue le redoutable trio d'attaquants avec Roberto Firmino et Mohamed Salah, en pleine forme depuis quelques années. Cependant, l'international sénégalais ne serait pas sûr de rester indéfiniment selon son coéquipier en sélection Keita Baldé, qui a évoqué la situation du 4ème du Ballon d'or, dans une interview pour AS, rapportée Onze mondial et Footmercato, visités par PressAfrik.



« Je ne pense pas qu’il (Sadio Mané) souhaite rester toute sa vie (à Liverpool) », a dans un premier temps lancé l’international sénégalais, avant de rassurer les supporters des Reds : « il est très bien là-bas, l’entraîneur l’aime beaucoup, il faudrait vraiment quelque chose d’énorme pour le faire partir ». Cette sortie a de quoi inquiéter dans un futur proche alors que le Real Madrid est souvent évoqué parmi les prétendants de Sadio Mané,