Liverpool s'arrache face à Tottenham [2-1]

Dans le choc de la 32e journée de Premier League, Liverpool a battu dans les derniers instants Tottenham (2-1) ce dimanche ! Auteurs d'un bon début de match, les Reds ont été récompensés avec l'ouverture du score de Firmino (16e) sur un service de Robertson. Mais par la suite, le match a un peu évolué sur un faux rythme et les Spurs en ont profité pour égaliser par Lucas (70e) sur une passe décisive de l'excellent Eriksen.



Sur la fin de la partie, Sissoko a gâché une grosse occasion devant Alisson et les hommes de Klopp ont finalement réussi à s'imposer grâce à un but contre son camp d'Alderweireld (90e) sur une tête de Salah repoussée par Lloris.



Au classement, Liverpool récupère la première place avec deux points d'avance sur son dauphin Manchester City, qui compte un match en retard. De son côté, Tottenham reste à la 3e position.