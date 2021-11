Locales 2022: Yewwi Askan Wi dépose ses recours ce lundi

La coalition de Yewwi Askan Wi ne compte pas se laisser faire face aux rejets massif de ses listes dont il fait objet, en marge des locales 2022. Pour preuve, l'équipe de Déthié Fall chargé des opérations électorales et mandataires a travaillé tout le week end avec les avocats de ladite coalition sur la rédaction de recours à déposer ce lundi au plus tard, délai de rigueur.



Selon nos confrères du journal Les Echos qui donne la nouvelle, Déthié Fall en tant que mandataire national va envoyer tous les les mandataires concernés la lettre à déposer au niveau des différentes cours d'appel qui couvrent leurs zones.



La même source d'informer que le constitutionnaliste Ngouda Mboup travaille activement en tant que conseiller et consultant pour aider les leaders et ses frères avocats. D'autres avocats sont annoncés dans le collectif.