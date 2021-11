Locales à Bakel: Déthié Fall accusé de "complicité de trahison" pour écarter le mandat authentique de Yaw à Ballou

La coalition Yewwi Askan Wi (YAW ) section commune de Ballou à Bakél tient à porter à la connaissance de la dite coalition au niveau national et à toute l'opinion qu'après avoir procéder au processus de désignation de leur candidat en la personne de Mr Moussa BATHILY, s'est vue refuser la possibilité de déposer sa liste en vue des élections locales de Janvier 2022.



Le responsable premier selon le mandataire de la coalition de Ballou n'est autre que le " chef Mr Déthié Fall, le mandataire de la coalition YAW qui serait complice d'après les dernières informations que nous détenons pour avoir donner sa bénédiction à cette trahison et n'avoir rien fait pour régler cette situation."





En effet, raconte le communiqué signé par le mandataire de Ballou, grande a été leur surprise, quand leur mandataire Mr Adama Timera s'est vu éconduire "malgré qu'il ait présenté tous les documents justificatifs (procès verbaux et recepissés) par l'autorité compétente à savoir le sous-préfet qui dit avoir déjà enregistré une certaine liste au nom de la coalition YAW pour la commune de Ballou."



Alors que : "cette soit disant liste aurait été portée par un usurpateur qui répond au nom de Adama TIMERA différent du premier ADAMA TIMERA comme par hasard qui s'était présenté en qualité de mandataire de notre coalition dans la commune avec comme candidat Mr Oumar TANDJIGORA", explique t-il.



Ainsi il tient à faire savoir que ces messieurs sont "étrangers à la coalition dans la commune car n'appartenant à aucun des partis qui la composent et n'ayant jamais pris part au processus de désignation du candidat de la coalition."



Car regrette t-il : "Cette forfaiture orchestrée par Mr Oumar TANDJIGORA avec la complicité de certains responsables chargés des investitures de la coalition avec comme seul but de saper le moral des militants et d'anéantir toute possibilité d'alternance à Ballou pour assouvir des intérêts personnels d'un politicien de bureau sans vergogne."