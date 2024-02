Loi d’amnistie : des Sénégalais disent non et tirent sur Macky Sall

Il n'a jamais été un homme de paix. Pour ne pas avoir á les affronter dans une élection, il a persécuté tous ses adversaires les plus importants : #KarimWade, #KhalifaSall, #OusmaneSonko et affaibli ou dissous leurs partis. 1/2 pic.twitter.com/l5UhXSSnz6

— Seydi Gassama (@SeydiGassama) February 27, 2024



Il n'a jamais fait la prison, c'est pourquoi il y envoie facilement les gens. Pour l'instant.

— Citoyen (@Citoyen65127216) February 27, 2024



Merci M. GASSAMA,



Les crimes commis au Sénégal🇸🇳 entre 2021 & 2024, sous le magistaire du PR SALL, ne peuvent être



❌oubliés,

❌effacés ou

❌pardonnés.



Nous réclamons justice pour les MORTS, le MUTILÉS, les PRISONNIERS et les PERTES.

https://t.co/1kqjoF8waG #CPI#FreeSenegal

— Fallou SEYE (@FSEYE2018) February 27, 2024



Même les prisonniers ne veulent pas de l'amnistie mais il veut forcer et il veut nous faire croire qu'il pardonne alors que c'est lui et son clan qui ont perpétrés tous ces crimes dans ce pays.

Piller nos ressources

Engager des nervis pour tuer ton peuple pic.twitter.com/LbC1p6Atj6

— Siré🇸🇳 (@Diedhiou6Sire) February 27, 2024



Pour Seydi Gassama, secrétaire exécutif d’’Amnesty international, section Sénégal, « Macky n'a jamais été un homme de paix. Pour ne pas avoir á les affronter dans une élection, il a persécuté tous ses adversaires les plus importants : Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko et affaiblir ou dissous leurs partis », a souligné le droit de l’hommiste ajoutant qu’ « entre mars 2021 et février 2024, près de 60 Sénégalais ont perdu la vie lors des manifestations, des dizaines de personnes ont subi la torture et des mauvais traitements et environ un millier ont été emprisonnés arbitrairement ».Fort de ce constat, Seydi Gassama dit « Non á la loi d'amnistie, non au déni de justice ».« Il ( Macky Sall) a mis la stabilité du pays en menace à multiples reprises. Il a exercé une pression physiologique sur le peuple en créant des situations de stress inhabituel », posté sur X,« Je m'appelle Xer »Sur la même lancée @Citoyen soutient : « il n'a jamais fait la prison, c'est pourquoi il y envoie facilement les gens. Pour l'instant ».« Les crimes commis au Sénégal🇸🇳 entre 2021 & 2024, sous le magistère du PR SALL, ne peuvent être❌oubliés,❌effacés ou❌pardonnés.Nous réclamons justice pour les MORTS, le MUTILÉS, les PRISONNIERS et les PERTES », a renchéri Fallou SEYE.Selon Siré : « Même les prisonniers ne veulent pas de l'amnistie, mais il veut forcer et il veut nous faire croire qu'il pardonne alors que c'est lui et son clan qui ont perpétré tous ces crimes dans ce pays. Piller nos ressources, engager des nervis pour tuer ton peuple ».À noter que c’est aujourd’hui que le projet de loi pour l’amnistie des faits de 2021 à 2024 sera adopté en réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Suite à cela, le Président va saisir l’Assemblée nationale en procédure d’urgence.