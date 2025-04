Loi interprétative : Mimi Touré salue la fermeté du Conseil constitutionnel contre l’impunité

𝐃𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞.



L’ancienne ministre de la Justice, Aminata Touré, a exprimé son soutien à la récente décision du Conseil constitutionnel sur la loi interprétative proposée par le député de Pastef Amadou Ba. Dans une déclaration publiée sur sa page X, elle salue une décision « attendue » par les défenseurs des droits humains et les victimes de violences politiques.« Le Conseil constitutionnel indique clairement que les auteurs et commanditaires des tueries, tortures et autres actes dégradants portant atteinte à la dignité humaine ne peuvent faire l’objet d’aucune amnistie », a écrit Mimi Touré, soulignant ainsi la portée symbolique et juridique de cette prise de position.Pour l’ancienne garde des Sceaux, cette décision marque une victoire morale et juridique. « C’est tout ce que les victimes et les militants de la lutte contre l’impunité voulaient entendre. Maintenant que, sans délai, justice soit rendue aux victimes », a-t-elle poursuivi, appelant à une action rapide des autorités judiciaires.