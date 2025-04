Loi interprétative de la loi d‘amnistie : « qui sont les véritables responsables des violences politiques entre 2021 et 2024 », député Saye Cissé

Ce mercredi deux (02) avril 2025, les députés sont en conclave à l’Assemblée nationale pour le vote de la loi interprétative de la loi d’amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024.



Lors de son plaidoyer, Saye Cissé, parlementaire de Pastef a soulevé une question sur l’identité des véritables responsables des violences. « Qui sont les véritables responsables des violences qui ont marqué les événements politiques entre 2021 et 2024 ? », a-t-elle demandé avant de pointer du doigt les forces infiltrées au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS), accusées d’avoir tiré à balles réelles sur les manifestants. Elle a estimé que ces actes ne doivent pas rester impunis et des sanctions doivent être envisagées contre leurs auteurs.



Par ailleurs, la parlementaire a soutenu que la proposition d’interprétation soumise permettra d’apporter des éclaircissements sur ces événements tragiques et de garantir une meilleure lecture de la loi d’amnistie.