Loi portant interprétation de la loi d'amnistie : « faut-il en rire ou en pleurer ? », Zahra Iyane Thiam

La publication de l’interprétation de la loi d’amnistie a suscité des réactions chez certains acteurs politique. Dans ce sillage, Zahra Iyane Thiam ancienne ministre sous Macky Sall a réagi via un post sur les réseaux sociaux.« Ce texte soulève des problèmes de fond pour nous, citoyens sénégalais : Primo, comment peut-on scier la branche sur laquelle on est assis ? Aveuglés par la vengeance, certains semblent oublier que nous devons protéger le caractère républicain de nos FDS. Secundo, le cadre juridique et réglementaire doit rester impersonnel et intemporel. Il ne peut être taillé sur mesure pour servir des intérêts personnels ou régler des comptes. Ce texte crée un précédent dangereux. Quel gâchis pour le Pastef qui avait été si bien porté au pouvoir ! », a-t-elle publié.