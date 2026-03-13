Loi sur l'homosexualité: le Pr Diomaye va -t-il signer ou va-t-il céder à la pression extérieure?

Le Premier ministre Ousmane Sonko n’a pas dévié. En portant le durcissement législatif contre ce que l’opinion sénégalaise appelle le « fléau » de l’homosexualité, il a honoré un engagement fort pris devant ses électeurs. Mercredi 11 mars 2026, l’Assemblée nationale a parachevé cette volonté en votant un texte sans équivoque où les peines sont doublées, passant de cinq à dix ans de prison, et le financement comme la promotion de l’homosexualité sont désormais frappés du sceau de l’infamie pénale.



Pour les partenaires occidentaux, le dossier est devenu un marqueur de la trajectoire démocratique du nouveau régime. L’ONU, par la voix de ses experts en droits de l'homme, a déjà signifié que tout durcissement législatif isolerait le Sénégal sur la scène internationale, le plaçant en contradiction avec les pactes de libertés civiles qu'il a ratifiés. Le Haut-Commissaire, Volker Türk, crie au » bafouage » des droits humains « sacro-saints ».



La France : entre malaise diplomatique et indignation civile



En France, le sujet enflamme les plateaux et les parlements. De Jean-Luc Mélenchon, qui érige la liberté d'orientation sexuelle en principe universel, aux diplomates du Quai d'Orsay qui craignent un basculement conservateur, la pression est constante. Les réseaux sociaux sont bondés de commentaires entre attaques, indignation et manifestation de soutiens, l’occident est presque qu’en pleure.



Pour l’Occident, c'est un recul. Pour l'ONU, c'est une attaque contre la dignité. Mais pour le pouvoir en place, c'est l'affirmation d'un principe simple, la démocratie est aussi le respect des valeurs de la majorité, d'un peuple qui refuse de voir son identité diluée dans des standards universels jugés impérialistes.



Le duel des pressions : Souveraineté ou diplomatie ?



Sur le bureau du Président, le texte pèse une tonne. Signer, c’est défier Genève, Paris et les bailleurs de fonds. C’est risquer l’isolement financier et diplomatique, alors que le pays a besoin d’investissements. Mais ne pas signer, ce serait reculer devant « l’étranger », céder aux pressions de ceux que les collectifs comme And Samm Jikko Yi dénoncent comme des censeurs culturels.



Au Sénégal, chaque sortie de l'ONU ou d'un homme politique français est vécue comme une ingérence maladroite qui, paradoxalement, ne fait que bétonner le soutien populaire autour de cette loi.



La signature qui pourrait tout faire basculer



Le sort du Sénégal se joue dans ce silence présidentiel qui précède la promulgation. Bassirou Diomaye Faye va-t-il graver dans le marbre la vision de la « rupture » portée par son Premier ministre, au risque de froisser le monde ? Ou va-t-il chercher une voie médiane, au risque de déclencher une colère sociale interne déjà bouillante ?



En promulguant cette loi, Diomaye ne se contenterait pas de punir des actes, il signerait l’acte de naissance d’une nouvelle diplomatie sénégalaise, où la souveraineté des mœurs l’emporte sur les pactes internationaux.



Le choix n’est plus seulement juridique, il est existentiel pour le nouveau régime.



Promesse tenue, destin scellé, le dernier mot revient à Diomaye



