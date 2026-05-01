Grande interview : le Président Bassirou Diomaye Faye face à la presse nationale ce samedi 2 mai

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accordera une grande interview à la presse nationale ce samedi 2 mai 2026, à partir de 21 heures.
Le chef de l'État sera interrogé par deux journalistes : El Hadji Assane Guèye, du groupe Futurs Médias, et Moustapha Diop, du groupe Walfadjri. L'entretien sera modéré par Pape Alé Niang, directeur général de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS).
Il convient de rappeler que le dernier entretien que Diomaye Faye a accordé aux journalistes de la presse nationale remonte à avril 2025, soit il y a un peu plus d'un an.
Le chef de l'État sera interrogé par deux journalistes : El Hadji Assane Guèye, du groupe Futurs Médias, et Moustapha Diop, du groupe Walfadjri. L'entretien sera modéré par Pape Alé Niang, directeur général de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS).
Il convient de rappeler que le dernier entretien que Diomaye Faye a accordé aux journalistes de la presse nationale remonte à avril 2025, soit il y a un peu plus d'un an.
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