Sénégal : le nombre de contrats de travail enregistrés est passé de 77 870 en 2024 à 78 231 en 2025, selon le Président Diomaye

À l'occasion de la Fête internationale du Travail, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a dévoilé ce vendredi 1er mai 2026, au Palais de la République, les chiffres des contrats de travail enregistrés au Sénégal en 2025.



“Les résultats enregistrés au niveau des inspections du travail et de la Sécurité sociale méritent d'être soulignés. Le nombre de contrats de travail enregistrés est passé de 77 870 en 2024 à 78 231 en 2025”, a-t-il fait savoir, soulignant que cette progression, dans un contexte économique marqué par des tensions, témoigne de la résilience de notre économie, ainsi que des efforts conjoints de l'ensemble des acteurs.



Le président de la République a affirmé que, l'État poursuivra dans ce cadre ses efforts en vue d'améliorer l'environnement des affaires, de renforcer la transparence économique, de faciliter l'accès au financement et de soutenir la croissance des entreprises. “Il y a un appel en retour à la responsabilité de tous les partenaires sociaux afin de préserver un climat de confiance, condition essentielle du progrès économique et social”, a-t-il ajouté.



Réformes sociales



Au-delà de l'installation effective des organes de gouvernance du Pacte national de stabilité sociale et du fonctionnement régulier de leurs instances, le Président Faye informe que des avancées significatives ont été enregistrées. Il a notamment évoqué “des états d'avancement très poussés des réformes du Code du Travail et du Code de Sécurité sociale”, dont les projets ont été adoptés en Conseil des ministres et seront transmis à l'Assemblée nationale en vue de leur examen et de leur adoption au cours de l'année 2026. “Ces projets comportent des avancées majeures, notamment celles de vos mandats”, a-t-il indiqué en présence des représentants des fédérations syndicales et des organisations d’employeurs.



Congé de maternité à 18 mois et indemnité de logement généralisée



Le chef de l'État a ensuite détaillé plusieurs mesures phares : “Je vais vous parler de l'extension du congé de maternité à 18 mois. Je tiens à cet égard à rassurer l'ensemble des travailleurs que le projet qui sera soumis à l'Assemblée nationale reflétera fidèlement les consensus issus des travaux d'élaboration conduits avec l'ensemble des partenaires sociaux”. Il a également annoncé la généralisation de l'indemnité représentative de logement dans la fonction publique.



Revalorisation salariale et recrutements massifs



Le Président Faye a par ailleurs indiqué que des décrets ont été adoptés relatifs à certaines catégories d'agents dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la justice, notamment des enseignants, des décisionnaires, des techniciens supérieurs de la santé et des greffiers. “Cela a permis de régler durablement leur situation statutaire et de consolider leur cadre professionnel”, a-t-il expliqué.



Il a également annoncé la revalorisation des salaires des domestiques et des gens de maison, ainsi que des travailleurs des professions agricoles, “traduisant l'engagement du gouvernement en faveur de la protection des catégories socioprofessionnelles les plus vulnérables et la réduction des inégalités”.



Enfin, le Président Faye a précisé que le gouvernement est en train de finaliser l'adoption de la loi sur la protection sociale. “Nous avons procédé à des recrutements significatifs opérés dans les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'enseignement supérieur, complétés par les recrutements programmés au cours de l'année visant à améliorer l'offre de services publics et à répondre aux besoins croissants des usagers”, a-t-il dit.