Saly-Popenguine : six agresseurs à la machette neutralisés par la gendarmerie

Une bande de jeunes criminels qui sévissait entre Saly et Popenguine a été démantelée par la brigade de recherches de Saly (compagnie de gendarmerie de Mbour). Les faits remontent à l'aube du samedi 25 avril 2026 : après une nuit passée dans des boîtes de nuit, la bande a agressé un motard à Popenguine en percutant volontairement sa moto avant de tenter de la voler à l'aide d'un coupe-coupe, rapporte Seneweb.



L'un des agresseurs, M. S. D., a été intercepté par des témoins et remis à la gendarmerie de Sindia. Passé aux aveux, il a dénoncé ses complices. Le lundi suivant, une opération d'envergure a permis d'arrêter plusieurs membres du réseau sur une aire de lavage. Des perquisitions ont révélé un arsenal : coupe-coupe, carénages de motos volées et documents administratifs de véhicules.



Un commerçant, M. D., a également été arrêté après avoir tenté de briser les scellés de la planque pour récupérer des preuves compromettantes. Six suspects âgés de 24 à 31 ans (chauffeur, mécanicien, ferrailleur, éleveur, commerçant et un sans emploi) ont été déférés au parquet de Mbour pour "association de malfaiteurs, vols en réunion avec usage de moyens de locomotion et d'armes blanches".





Ils ont été envoyés en prison. Un septième suspect, Y. S., est activement recherché.





